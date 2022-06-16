TÜRK YILDIZLARIN ALMANYA ÇIKARMASI,30.000 KİŞİLİK REKOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Avrupa’nın en büyük festivallerinden biri olan Halikarnas Entertainment Erdal Kaya tarafından Rudolf Weber Arena Oberhausen ‘da yapılan “Multi Summer Festival” kapsamında Gökhan Türkmen, Gülşen, Hande Yener, Mabel Matiz, Ramiz, Sefo, Simge, Murda, Summer Cem gibi önemli isimler gurbetçi hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimlerin sahne stilleri ve performansları dakikalarca ayakta alkışlandı. Multi Summer Festival 2022’de 30.000 yakın seyircisiyle rekor kırdı.

Halikarnas Entertainment’in sahibi Erdal Kaya ise "Bir Türk genci olarak böyle bir organizasyonu Almanya’da yapmış olmak benim için büyük bir mutuluk oldu. Festivalimizde yer alan tüm sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.