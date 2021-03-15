TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

"Robin Hood" lakaplı bir hayırsever Van'ın Ozalp ve Çaldıran Köyleri, Batman Merkez ve köylerindeki okullara yardım kolisi dağıttı. Yaklaşık 2500 koli ile köy okullarındaki çocuklara oyuncak, kırtasiye ve elbise yardımı yapan Borsa Robin Hood lakaplı hayırsever, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullara yardım yapacaklarını, Türk Sinema sektörüne, müzisyenlere ve Türk sporunun gelişimi için Türk gençlerine sponsorluk vereceklerini sosyal medya hesaplarından açıkladılar.