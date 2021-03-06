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Türk Sanatçıları Kardeş Azerbaycan’da

Kıvanç Terzioğlu’nun haberi için tıklayınız...

06 Mart 2021 Cumartesi 16:57
26 Okunma
Türk Sanatçıları Kardeş Azerbaycan’da

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Uzun yıllardır Azerbaycan’ın Atv kanalında yayınlanan ve çok sevilen “Atv sabah” programında  “Konuğum var” diye bir proje başlatılmıştır. Bir kaç aydır yayınlanan “Konuğum var” programına Türkiye’nin sevilen, ünlü sanatçıları konuk oluyorlar. Programın sunucusu, ünlü muhabir Ali Novruzaliyev programın nasıl başladığını söyledi:

“Ben kendi ülkemde de her zaman sanata, sanatçıya önem vermişim ve hep yaptığım programlar, röportajlar onlarla ilgili, Azerbaycan’ın emektar sanatçıları ile  bağlı olmuş. Ara-sıra türk sanatçıları da konuğum olmuşlar. İster Türkiyeye gelende, isterse de onlar Azerbaycanda olduklari sürede. Ben aslında bu projemi pandemi hastalığı yeni başladığı zamanlar instagram canlı yayın üzerinden başlattım ve daha sonra bunları instagramda değil, Atv de “Konuğum var” adı altında yayınlamak istedim. Türkiyenin ünlü sanatçıları  , zoom vasıtasıyla benim konuğum oluyor. Onlara ulaşmak da zor olmuyor. Bu işte bana sevgili kardeşim Kıvanç Terzioğlu çok yardım ediyor. Biliyorsunuz bizde savaş oldu ve bu savaşda kardeşimiz Türkiye her zaman yanımızda oldu, bizlere manevi destek verdi. Azerbaycan’la Türkiye’nin kültürü de, medeniyeti de aynıdır. Ayrıca türk sanatçıları da bizlere destek mesajları verdi . Hepsine kendi teşekkürümü bildiriyorum. Şimdiye kadar Hülya Koçyiğit, Nilüfer Aydan, Aydan Şener, Tamer Karadağlı, Serpil Tamur, Meral Konrat, Zafer Ergin, Levent Sülün, Levent Özdilek, Volkan Severcan, Ufuk Kaplan, Bahar Öztan, Kıvanç Terzioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Nermin Denizci, Janset, Lale Belkis, Zuhal Yalçın vs. Yakındaki günlerdede Melek Baykal’la yapacağım. Şimdi aşı olmuş, bir kaç gün dinlenmeyi benden  rica etti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk SanatçılarıAzerbaycan
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