Türk Modacının gelinlikleri Dubai Fashion Week’te

TÜRK MODACININ TRANSPARAN GELİNLİKLERİ

Dubai Fashion Week Podyumunda

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Dünyanın önemli, Ortadoğu'nun ise en önemli ve saygın moda organizasyonlarından sayılan “Dubai Fashion Week” önümüzdeki hafta başlıyor. Organizasyon ilk kez bir Türk moda tasarımcısını konuk ediyor. Gelinlik modelleri ile beğeni kazanan modacı Pınar Bent, elli gelinlik ile Dubai Fashion Week’in kapanış defilesini yapacak.

Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat' ın düzenleyeceği defilede Pınar Bent' in 2022 gelinlik koleksiyonu ünlü mankenlerle podyuma çıkacak. Enis Onat, Dubai Fashion Week organizasyon komitesine ülkemiz modasının tanıtımı için bir Türk tasarımcıya defile yapılması için öneri götürdüğünü ve Pınar Bent' in koleksiyonunun çok beğenilerek Dubai' ye davet edildiğini söyledi. 11 Kasım günü Dubai'nin yeni moda ve eğlence merkezlerinden Dubai Meydan' da yapılacak defilede ünlü modacı Pınar Bent, bu defile için hazırladığı 50 gelinlik modeli ile defilesini gerçekleştirecek. Pınar Bent “Bu önemli moda haftasında bir Türk modacı olarak ülkemi temsil etmekten dolayı gururluyum. Gelinliklerin hepsi çok çok özel modeller, özel kasnaklarda yapılan işlemeler ve özel taşlarla hazırlandılar. Gelinliklerin en büyük özellikleri transparan gelinlikler olması” dedi.