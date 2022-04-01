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TÜRK KLİBİNDE HOLLYWOOD YILDIZLARI

TÜRKİYE'DE BİR İLK RAMİZ ÖZBAY'DAN SON GÜLÜŞ FİLM GİBİ KLİP

01 Nisan 2022 Cuma 11:32
TÜRK KLİBİNDE HOLLYWOOD YILDIZLARI

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş insanı ve Hollywood Prodüksiyon’un sahibi Ramiz ÖZBAY’ın hobby olarak yaptığı teklisi ‘’ Son Gülüş’’ ün Söz Samir KARACA ve Ramiz Özbay'a ait Müziği Samir KARACA’ya Düzenlemesi ise Erhan DOĞANCIOĞLU’na ait. ‘’Son Gülüş’’  Pia Production etiketi altında 1 Nisan’da bütün Dijital platformlarda müzik severler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Solistliğini kendi yapacağı 10 şarkı ve 10 film gibi klip projesine ‘’Son Gülüş’’ adlı şarkısı ile başlamıştır. Ramiz ÖZBAY’ın ‘’Son Gülüş’’ klibin de Terminatör 3 Filminin başrol oyuncusu Kristina Loken ve Ron Smoorenburg ile kamera karşına geçip Terminatör filminden esinlenerek ilk klip çekilmiştir.  Dünyada bir ilk olan tüm müzik kliplerinde Hollywood yıldızlarını oynatacak olan Özbay bunu dünyada iz bırakmış filmlerin oyuncularından seçerek bir koleksiyon yapmaktır. Knight Rider, Saw, Game of Thrones gibi film ve dizilerin oyuncuları ile klip serisine devam edeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramiz Özbay
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