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TÜRK İŞ İNSANININ BÜYÜK BAŞARISI

GENÇ İŞ İNSANI UĞUR AKKUŞ AFRİKA DİASPORASININ ABD BAŞKANI OLDU!

12 Ağustos 2022 Cuma 12:44
TÜRK İŞ İNSANININ BÜYÜK BAŞARISI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Türkiye’de Yılın CEO’su ve Yılın İşadamı ödüllerine layık görülen genç ve başarılı iş insanı Uğur Akkuş, geliştirdiği uluslararası yatırım projeleriyle SOAD Afrika Diosporası devletinin çekti.

Genç yaşta iş dünyasında basamakları hızla tırmanan başarılı iş insanı Uğur Akkuş, geliştirdiği yeni projeler nedeniyle bir süredir ABD’nin Los Angeles kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir tempoda süren çalışmalarında ünlü iş insanına eşi model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı da eşik ediyor. Bir dizi yatırım projesini hayata geçirmek üzere ABD ve Dubai’de arka arkaya toplantılar gerçekleştiren genç ve başarılı iş insanı ABD’nin önde gelen ekonomi ve haber sitelerin de sık sık yer almıştı…

Uğur Akkuş’un başarılı çalışmaları Afrika Ülkelerinin de dikkatin çekti. İş İnsanı Uğur Akkuş Afrika kıtası Ülkelerinin kurduğu SOAD Afrika Diasporası Devletinin Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisi olarak atandı. Uğur Akkuş bu çerçeve de görevi, Afrika Diasporası Devletini temsil etmek, felsefesini açıklamak ve Başbakan'ın yetkisi altında eylem programlarının uygulanmasına yardımcı olamak. SOAD Başkanı ve Maliye ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Profesrr Dr. Karim Errouaki, Başbakan HE Dr. George-Louis Tin ile Uğur Akkuş’a gönderdiği mektupta “Deneyiminizi ve amacımız için kararlılığınızı takdir ediyoruz. Size güveniyoruz ve diaspora aracılığıyla Afrika'yı ve Afrika aracılığıyla diasporayı güçlendireceğinize güveniyoruz” dedi

Uğur Akkuş yaptığı röportajlarda; A&S Yatırım Holding’in yenilikçiliği, girişimciliği, sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk bilincini dört kuşaktır temsil ettiğini, bu doğrultuda faaliyet gösterdiği sektörlerde aynı verimlilik ve karlılık ile hareket ederek, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda aktif bir politika izlediklerini dile getirdi. “Bulunduğumuz konumun gereği olarak da yeni iş alanlarına girmek üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurarak farklı yatırım fırsatlarını dikkatle takip ediyoruz” diyen başarılı iş insanı, A&S Yatırım Holding’in mevcut vizyoner, dinamik girişimci ruhu ile birlikte önemli bir yükseliş evresinde olduğunu belirtti. Uğur Akkuş’un yönetim kurulu başkanı olduğu A&S Yatırım Holding; ekonomik rekabet koşullarına rağmen inşaat, gayrimenkul geliştirme ve satış, bankacılık ve finans, yatırım danışmanlığı,  sanayi ve üretim, enerji, üretim, ihracat, turizm, medya ve iletişim gibi önemli ölçüde potansiyel barındıran ve gelecek vaat eden sektörlerde faaliyet gösteriyor.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya’da Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kuveyt İş Konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan İş Konseyi başkan yardımcılığı, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halan sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça biliyor. Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile 2019 yılında ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Akkuş
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