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TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Bülent Uygun ve Uğur Akkuş’tan asker selamlı anlaşma…

07 Nisan 2022 Perşembe 11:30
TÜRK FUTBOLU İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Türk futboluna damgasını vuran futbolculardan Bülent Uygun ve A/S yatırım sahibi Uğur Akkuş güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Birçok konuda yatırımları olan Uğur Akkuş’un bundan böyle sportif konularda danışmanlığını Bülent Uygun yapacak.

Bir süre önce Sakaryaspor ile ilgili bir çalışma yapan bu ikili başarılı olamamıştı. Gözler yurt dışında ve yurt içinde yeni takımlara çevrildi. Sezon bitmeden bu yatırımları bitirmeyi amaçlıyorlar..

Yurt dışında iki takım Türkiye’de bir takım ile görüşmelerin, hatta pazarlıkların sona ermek üzere olduğunu belirten Uğur Akkuş “Önceliğinin Türk futboluna yeni değerler kazandırmak ve futbol ile başlayan bu çalışmalarının diğer spor branşlarına da yaymayı düşündüklerini söyledi.

Fenerbahçe forması giydiği 1993-1994 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından terörle mücadele eden askerlere moral amaçlı "asker selamı" veren ve bu hareketini ile büyük sevgi toplayan Bülent Uygun, Uğur akkuş ile yaptıkları birliktelik sonrasında yine Asker Selamı ile bunu kutladılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bülent UygunUğur Akkuş
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