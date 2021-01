TÜRK DJ ALİ BAKGÖR'den DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARI!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Daha önce Tujamo için 'Say What You Wanna' resmi remix çalışması ile ilk kez ismini duyuran ALİ BAKGÖR, aynı plak şirketi altında 'Dark Side', 'Over U' ve 'Wait No More' şarkılarını yayınladı. 2019 sonu için attığı adımlar, İsviçre'nin önde gelen dans ve eğlence şirketi Sirup Muzik'e gidiyordu; burada Ali Bakgör'ün Tiësto, EDX, Don Diablo, Martin Garrix gibi büyük isimlerden destek alan single'ları 'Silence' ve 'Wonder' yayınladı.

Kaliteli üretimini house müzik tarzında ilerleten sanatçı, Spotify'da aylık dinlenmelerinin artması ile adından söz ettiriyor. 2019'da çıkardığı 'Wonder' şarkısı 5 Milyon dinlenmeyi geçen ilk parçası oldu.

Ali Bakgör, Santti ile birlikte 11 Aralık'ta yayınladığı son şarkısı ile Avrupa house müzik listelerinde isminden çok fazla söz ettireceğe benziyor. Kendisi için önemli bir adım olacağına inandığı 'Empty Bottle' adlı şarkısında Güney Amerika ve Batı Avrupa'daki geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlayan Ali Bakgör, bugüne kadarki en büyük işbirliği olan bu şarkıdan sonra birde sürpriz haberler verdi. 2021'de toplam 14 şarkı daha çıkarmayı hedeflediğini ve bunların içinde Hollanda'dan ve Almanya'dan iki ayrı büyük producer ile iş birliği yapacağını bizlerle paylaştı.