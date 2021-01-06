TÜRK DİZİLERİ 190 ÜLKEDE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son günlerde İstanbul’da dolaşan vatandaşları ilginç bir reklam kampanyası karşılıyor. Netfix’in hazırlattığı reklam kampanyasında Türk dizileri ve filmlerinin 190 ülkede birden izlendiği vurgulanıyor. Birden fazla dizi ve filmi kampanyaya taşıyan reklamcılar oldukça başarılı bir iş çıkartmışlar.

Global bir marka olan Netfix her zaman ses getiren reklamlara imza atarken yine akıllarda kalacak bir kampanya başlatı. Özellikle otobüs, metro ve metrobüs duraklarında bulunan raketlerin kullanıldığı kampanya da Türk dizi ve filmlerinin 190 ülkede birden gösterimde olduğunu vurgulayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aslında dünyanın birçok ülkesinde de gerçekleştirilen kampanyanın Türkiye versiyonunda; 9 Kere Leyla, Atiye, Hakan Muhafız, Bir Başkadır, Aşk 101 gibi dizi ve filmler başta olmak üzere, birden fazla dizi aynı anda kampanyada kullanılmış. Vatandaşların da oldukça ilgisini çeken kampanyada zaten bir çok ülkede gösterilen Türk dizilerinin başarısı gurur veriyor. Son yıllarda global dünyada kendine iyi bir yer edinen Türk dizileri başta körfez ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede pazar buluyor olması Türkiye’deki dizi ve sinema sektörününde her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. Sektördeki bu büyüme iştah kabartırken aynı zamanda da daha kaliteli işlerin ortaya çıkmasını sağlayarak çıtanın da daha yükseklere çıkmasını sağlıyor. Öyle görünüyor ki dijial çağ ile birlikte küçülen dünyada yakın zamanda Türk sinemasından da dünya çapında oyuncular çıkma şansı artıyor.