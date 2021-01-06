Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1505
ALTIN
446.697
DOLAR
7.2834
STERLİN
9.8812
EURO
8.9439
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜRK DİZİLERİ 190 ÜLKEDE

Vayy 9 Kere Leyla olmuş Leyla Everlasting

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:57
27 Okunma
TÜRK DİZİLERİ 190 ÜLKEDE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son günlerde İstanbul’da dolaşan vatandaşları ilginç bir reklam kampanyası karşılıyor. Netfix’in hazırlattığı reklam kampanyasında Türk dizileri ve filmlerinin 190 ülkede birden izlendiği vurgulanıyor. Birden fazla dizi ve filmi kampanyaya taşıyan reklamcılar oldukça başarılı bir iş çıkartmışlar.

  

Global bir marka olan Netfix her zaman ses getiren reklamlara imza atarken yine akıllarda kalacak bir kampanya başlatı. Özellikle otobüs, metro ve metrobüs duraklarında bulunan raketlerin kullanıldığı kampanya da Türk dizi ve filmlerinin 190 ülkede birden gösterimde olduğunu vurgulayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aslında dünyanın birçok ülkesinde de gerçekleştirilen kampanyanın Türkiye versiyonunda; 9 Kere Leyla, Atiye, Hakan Muhafız, Bir Başkadır, Aşk 101 gibi dizi ve filmler başta olmak üzere, birden fazla dizi aynı anda kampanyada kullanılmış. Vatandaşların da oldukça ilgisini çeken kampanyada zaten bir çok ülkede gösterilen Türk dizilerinin başarısı gurur veriyor. Son yıllarda global dünyada kendine iyi bir yer edinen Türk dizileri başta körfez ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede pazar buluyor olması Türkiye’deki dizi ve sinema sektörününde her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. Sektördeki bu büyüme iştah kabartırken aynı zamanda da daha kaliteli işlerin ortaya çıkmasını sağlayarak çıtanın da daha yükseklere çıkmasını sağlıyor. Öyle görünüyor ki dijial çağ ile birlikte küçülen dünyada yakın zamanda Türk sinemasından da dünya çapında oyuncular çıkma şansı artıyor.

  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.01.2021 14:00
Anahtar Kelimeler:
TÜRK DİZİLERİ 190 ÜLKEDEVayy 9 Kere Leyla Olmuş Leyla EverlastingYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
Kusursuz AŞK
Kusursuz AŞK
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma