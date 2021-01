TURGUT TURCİHAN'DAN YENİ SİNGLE "BUZ"

Merhaba, Turgut nasılsın?

Merhabalar, iyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız?

Pandemide şarkı çıkarmak ne kadar kolay oldu?

Pandemide şarkı çıkartmak gerçekten zordu çünkü sokağa çıkma yasakları daha fazlaydı, salgın daha tehlikeliydi çünkü aşı yoktu, pandemi kuralları eşliğinde stüdyoda kayıt almak çok zordu. Bu yüzden biraz zorlandık ama güzel işlere imza attık. Atmaya da devam edeceğiz inşallah.

Gelelim yeni çıkan şarkın Buz'a… Çok güzel bir şarkı olmuş tebrik ederim. Nasıl oluştu şarkı, var mı bir hikayesi?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet 'Buz' gerçekten çok güzel bir şarkı, her sözünde derin anlamlar var. Hikayeye gelecek olursak da şarkının mimarı ben olmadığım için anlatabilecek pek bir şeyim yok aslında, bunu en iyi bilen kişi şarkının mimarı sevgili Oğuzhan Gürcan'dır. Şarkıyı ilk dinlediğim anda "Bu şarkıyı ben seslendirmeliyim!" dedim kendime, sağolsun Oğuzhan ağabey de beni kırmadı zaten hep gençlerin elinden tutan bir isim kendisi. Ona da tekrardan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İyi ki var dolayısıyla da 'Buz' gibi mükemmel bir şarkı var.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Bir önceki sorunuzda da belirttiğim gibi şarkının söz ve müziğin sahibi sevgili abim Oğuzhan Gürcan, aranje ve mix master Sevgili Hazar Eraslan namı değer RZAH, klip çekimlerini gerçekleştiren sevgili yönetmenlerim Umut Kumral Devecioğlu ve İlke Cavga, şarkımızın sizlere ulaşmasını sağlayan sevgili müzik direktörüm Atahan Başman.Kısacası Sofa Sanat Ailesi diyebilirim. Hep beraber çok güzel bir projeye imza attık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Klip çekimlerinden bahseder misin nasıl geçti?

Klip çekimleri çok keyifli geçti, tek zorluk havanın soğuk olmasıydı. Zaten klip çekmeye bayılıyorum, gerçekten kamera karşısında olmak çok keyifli bir olay. Yönetmenim Umut Kumral Devecioğlu ile de çok iyi anlaşıyorum, gerçekten abi kardeş gibiyiz. Çok da güzel bir işe imza attık hep birlikte, klibe gelen tepkiler ve güzel yorumlardan son derede memnunum.

Şarkıda diyorsun ya kimi sevdiysem bozuk çıktılar, kırık çıktılar… Sana da kalbim buz gibi :) kimlere kalbimiz buz kesilir?

Evet gerçekten şarkı çok anlamlı, kısa ve öz bir şarkı. Öyle oluyor gerçekten kimi seversek bozuk çıkıyor. :) Sevmeye korkar olduk. Bence kalbimiz samimiyetsiz ve aldatan insanlara buz kesilir. Burdan da inşallah kimseye kalben buz kesilmeyiz diyelim :))

“Yansı” maxi single çalışmasıyla başarılı bir çıkış yakalamıştın. İlk klip çalışmanı da Dayanmaz Bünyem şarkısıyla gerçekleştirdin. Klbi Bursa İznik'te çekmen de çok konuşuldu ne söylersin.

Çok teşekkür ederim. Şarkım çok beğenilmişti. İznik dünya kenti ve tanınmış bir kent. Hem İznik'in tanıtımına hem de klibimiz ile yüreklere su serpiştik. Bana destek olan herkese teşekkür ederim.

2018 yılında 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmıştın. Nasıl bir deneyim oldu senin için?

O Ses Türkiye'nin müthiş bir atmosferi var. Müzik hayatımdaki en büyük deneyimim diyebilirim. Daha önce hiç o kadar büyük bir orkestra ile şarkı söylememiştim. Ve tabii ki çok büyük isimlerin önünde de şarkı seslendirmemiştim. Şarkı söylemeyi seven herkes kesinlikle bir kez olsun bu deneyimi yaşamalı. İlk turda elensem de müthiş bir tecrübeydi. Büyük hayranı olduğum Murat Boz ile de düet yapma fırsatı bulup en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Hâla inanamıyorum gerçekten.

Değerli juri üyelerinden kendisini tanıma frsatı bulduğun oldu mu?

Maalesef ilk turda elendiğim için öyle bir fırsatım olmadı ama dediğim gibi Murat Boz ile düet yapma fırsatı buldum.

Yarışmaya katıldığında 18 yaşındaydın o zamandan bu zamana kedini nasıl geliştirdin?

Yarışmadan sonra şan eğitim almaya başladım ve sesimde o zamana göre karakterini bulmaya başladı. Malesef araya pandemi girdi ve derslere ara vermek zorunda kaldım.

Elinde yazmış olduğun kaç şarkı var? Başka bir isime vermek için özellikle yazdığın bir şarkı var mı?

Yaklaşık 10 şarkı ile birlikte bunun yanında henüz tamamlanmamış birçok bestem var. Hayır başka bir isim için özellikle şarkı yazmadım şu anda kendi tarzımı iyice oturtup ondan sonra başka isimler için de şarkı yazıp besteci kimliğimle de piyasada yer almak istiyorum tabii ki.

Beraber sahne almak istediğin biri var mı?

Hayatta herkesin idol gördüğü birileri vardır ve idoller hayatımızı büyük ölçüde etkiler benimde idolüm olan Murat Boz ile O Ses Türkiye sahnesinde büyük bir hayalimi gerçekleştirerek düet yaptım ve eminim hayatta bunun gibi sürprizler beni bekliyor olacak.

Youtube kalalında da şarkılar koyuyorsun nasıl gidiyor oradaki izlenmeler?

Evet, söylemekten büyük aldığım şarkıları youtube kanalına cover olarak atıyorum. Şuanlık çok büyük izlenmelerim yok ama iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum.

Sosyal medya da ne kadar aktifsin ve sosyal medyanın hayatımızın bu kadar içinde olmasını nasıl buluyorsun?

Sosyal medyada herkes kadar aktifim. Sosyal medya büyük kitlelere ulaşmakta büyük rol oynuyor. Artık sosyal medya kimliğimiz oldu diyebiliriz bence, insanlar herşeyden önce oradaki profilinize bakıyor inceliyor ve sizi ordan tanımaya başlıyor. Bu bizim normalimiz oldu artık ben de bu yüzden sosyal medyama dikkat ediyorum.

Bu aralar en çok dinlediğin ilk 5 şarkı nedir?

Bu aralar spotify da yeni çıkmış Trpop" listesinin hastasıyım diyebilirim. Günde 5-6 kere falan Sura İskenderli'nin "Taştan Yürek" isimli parçasını dinliyorum.Onun dışında Yiğit Mahzuni - Sevmem gerçekten mükemmel bir şarkı ona da taktım. Kendi şarkım "Buz"u da çok dinliyorum :) Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor da harika bir şarkı sanırım bu kadar beş oldu mu emin değilim ama genel olarak Trpop' listesinden çıkamıyorum.

Nasıl bir çocuktun ve küçüklükten belli miydi müzik yeteneğin?

Yerinde duramayan fırlama bir tiptim biraz da yaramazdım. Küçüklükten beri söylüyordum zaten ben şarkıcı olacağım diye, kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Çocukluğumda büyük bir Manga fanıydım bütün şarkılarını ezbere biliyordum her gün söylüyordum. Hep bir müziğe yönelim vardı yani.

Olmazsa olmazların?

İlk sırada ailem gelir, benim için aile her şey ve sağ olsunlar maddi manevi her türlü desteğini esirgemezler. Sonra da hayallerim gelir, bence hayatta hayal kurmayan bir insan başarılı olamaz, önce hayalini kurmak bir nevi plan yapmak başarının en büyük anahtarıdır. Bu yüzden kimsenin dediğini takmadan hayallerinizin peşinden koşmalısınız. Boşuna dememişler inanmak başarmanın yarısıdır. Benimde hayalini kurduğum şeyler birer birer gerçekleşiyor ve bunun için çok fazla çaba sarf ediyorum. Son olarak da olmazsa olmazlarımdan bir tanesi arkadaşlarımdır, hayat boyunca sosyal olmak çevreni genişletmek ve yeni insanlar tanımak her zaman avantajlıdır ve sizi geliştirir ve en büyük destekçilerim onlar, onlardan asla vazgeçemem.

İleride müzik kariyerinde ilerleyemezsen ne yapmak istersin?

Sanırım Müzik Prodüksiyon şirketi kurmak isterim. Müziksiz düşünemiyorum müzik benim hayatım gerçekten.

Yakın gelecekte ne tür projler hedefliyosun?

Şubat ayının sonlarına doğru bir single projem daha var şarkımız hazır sadece klip çekimleri kaldı inşallah o da çok güzel bir proje olacak.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Beni takipte kalın istikrarlı bir şekilde müzik üretmeye devam edeceğim ve güzel şarkılarla aranızda olacağım inşallah. Herkese bol sevgiler sosyal medya hesaplarımı ve youtube kanalımı da takip etmeyi unutmayın herkese iyi günler

KUTU:

Doğum tarihi: 27.04.2000

Bucu: Boğa

En sevdiği huyu: Merhamet

Sevmediği huyu: Tembellik

Uğurlu sayısı: 4

Uğurlu günü: Cuma

E sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Kim ne derse desin hayallerinin peşinden koş!

Elif Hayvalı