Tunacan Tuna'nın yeni şarkısı "Fena Karıştık" tüm dijital platformlarda

Tunacan Tuna yeni single’ı “Fena Karıştım” ile 18 Haziran’da müzikseverlerle 3. defa buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkının sözlerini babası Aşkın Tuna ile birlikte yazarak ilk profesyonel şarkı sözü deneyimini de ortaya koyan genç solistin şarkısının beste ve aranjesi Emirhan Cengiz’e ait. Mix ve masteringde Emre Kıral imzası taşıyan şarkının klibini genç yönetmen Yusuf Can Özbilen çekti. Klipte Tuna’ya Tiktok’un sevilen isimlerinden; Doğa Evren, Emrah Çelik, Özüm Altın ve Yağmur Orgarun eşlik etti.

Yaza damga vuracak şarkılar listesinde yerini almaya hazırlanan “Fena Karıştım” piyasaya Avrupa Müzik markasıyla yayımlanıyor.

“Fena Karıştım” isimli yepyeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilir, video klibi ise MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.

Haber Sedat Sarıkaya