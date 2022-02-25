TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI III

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tuna Kiremitçi tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan, ödüllü “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albüm dizisinin üçüncü sezonun ikinci şarkısını yayınlıyor. Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 25 Şubat Cuma günü yayınlanacak yeni şarkısı ‘Deli Dans’ta Tuna Kiremitçi 17 yaşındaki genç yetenek Işıl Ayman ile düet yaptı.

Sözü ve müziği Kiremitçi’ye ait kıpır kıpır “Deli Dans” şarkısı; herkesi dansa ve doğallığa davet ediyor. Şarkının düzenlemesi Hüseyin Çebişçi’ye ait. Klip yönetmenliğini ise Tayfun Çetinkaya üstlendi.