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Tülay Akyıldız’ın Heyecanlı Günü

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:41
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Tülay Akyıldız’ın Heyecanlı Günü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bursalı iş kadını Tülay Akyıldız `ın Küçük Oğlu Hakan Orhan Akyıldız Marmara Üniversitesi - Göztepe Kampüsü- Makine Mühendisliğinde Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) giren öğrenciler arasında sınava girenler arasında idi.

Mermer Kraliçesi Tülay Akyıldız Yakın Arkadaşı Her zaman yanında olan Borsacı Özden Dal İle beraber Küçük Oğlu Hakan Orhan Akyıldız `a destek olmak için sınavda yanında oldular. 

Hakan sınavda iken okul bahçesinde. Annesi ve yakın arkadaşı Dal 2 gün heyecan yaşadılar.

DHA

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Tülay Akyıldızın Heyecanlı GünüDinçer Karacalar
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