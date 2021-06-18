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Tuğkan'ın yeni teklisi Aspova ile düeti 'Ecel' yayımlandı

18 Haziran 2021 Cuma 12:15
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Tuğkan'ın yeni teklisi Aspova ile düeti 'Ecel' yayımlandı

Tuğkan’ın Aspova ile seslendirdiği ilk düet parçası “Ecel” 18 Haziran’da Orjinalist etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri ve bestesi ikiliye, aranjesi ise Aspova’ya ait olan parçanın mix ve mastering’i Levent Büyük tarafından Studio 18’te yapıldı. Ecel',n video klip yönetmenliğini Murat Joker üstlendi.

Aspova, “Uzun zamandır birlikte bir şey yaratmayı düşünüyorduk. Bir gece birden aklıma bir melodi geldi ve onu hemen hazırlayıp Tuğkan’a gönderdim. Ortaya ikimizin de içine sinen, harika bir parça çıkmış oldu.” dedi.

Tuğkan ise “Ecel” ile ilgili şunları söylüyor; “Aspova ile bir yılı aşkın süredir yapıp bir türlü içimize sinmeyen üç şarkı oldu. Ecel'in altyapısını duyduktan yarım saat sonra çoktan sözümü yazmış vokal kaydımı almış, demo için göndermiştim. İlk andan itibaren 'işte budur' dediğimiz, edebi kısmıyla da yaşadığımız bu saçma dönemi anlatan ama melodisiyle umudunu da yitirmeyen bir şarkı oldu Ecel. Benim için de ayrı bir önemi var profesyonel müzik kariyerimin ilk düeti, tarzımın dışında ilk parçam, artık sizindir.”

Haber Sedat Sarıkaya

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Tuğkanın Yeni Teklisi Aspova Ile Düeti Ecel Yayımlandı
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