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Tuğba Ünal’a 2 Ödül Daha

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, ‘İzler Durur’ şarkısıyla 2 ödül birden aldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 12:08
Tuğba Ünal’a 2 Ödül Daha

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Büyük ses getiren ‘İzler Durur’ şarkısının 18’inci ödülünü Gaziantep’te alan ünlü sanatçı, ‘Yılın Yıldızı Parlayan Pop Sanatçısı’ seçildi.

Ertesi gün ise İstanbul Sheraton Otel’de gerçekleşen Siyah İnci Ödülleri’nde 19’uncu ödülünü kucakladı. Ödül törenine beyaz kıyafetiyle katılan Tuğba Ünal, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Sahnede yaptığı konuşmayla dikkat çeken ünlü sanatçı, “Kız çocuklarının okumaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalıyız. Mutlu bir çocukluk yaşaması gereken kız çocuklarını evlendirerek hayatlarını ellerinden almayalım” sözleriyle büyük alkış aldı.

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