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Tuğba Ünal Rüzgarı

Başarılı sanatçı Ünal, haftanın her günü Number One ekranlarında yayınlanan Tuğba Ünal ile 'Top10' programı ödüllerine yenisini ekledi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:25
Tuğba Ünal Rüzgarı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tuğba Ünal, önceki gün Göktürk'te düzenlenen "Yılın En’leri Ödül Töreni'inde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı" ödülüne, ardından Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen "Türk İş Kadınları Plaket ve Rehber Töreni" ödül gecesinde "En İyi Müzik Programı Sunucusu” seçildi. Ertesi gün ise Dedeman Otel’de düzenlenen, "Türkiye'nin En İyileri Ödülleri" töreninde programıyla “Yılın En İyi Müzik Programı” kategorisinde ödül aldı.

Ünal, böylece 1 yılda 23. ödülünü almış oldu.

Güzel şarkıcı, yakında çıkaracağı "Beni Yıkamaz Hiç Kimse" adlı rap şarkısının klip çekimleri için Adana'ya gideceğini söyledi. Tuğba Ünal, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda hazırladığı şarkısı için “çok heyecanlıyım. İlk kez rap söyledim. Haziran ayında bomba gibi geliyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğba ünal
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