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TUĞBA ÜNAL'DAN KARANTİNA DÖVMESİ

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21
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TUĞBA ÜNAL'DAN KARANTİNA DÖVMESİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina döneminde saf ve temiz bir dünyaya özlem duyduğunu söyledi. 3 aylık süren karantina boyunca tüm kurallara uyarak, evinden dışarı adım atmayan Tuğba Ünal, tüm dünyada yaşanan bu salgını unutmamak için göğsüne saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi yaptırdı. Ünlü şarkıcı, "Yaşanan bu salgında gördük ki dünyanın daha temiz olmaya ve saflığa ihtiyacı var. Bu dönem herkese olduğu gibi bana da birçok şey öğretti. Aldığımız her nefese şükretmeliyiz. Saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi bana bu dönemden bir hatıra olarak kalacak" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.07.2020 16:23
Anahtar Kelimeler:
Tuğba ünalKarantina DövmesiYaşar Şenyüz
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