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Tuğba Özay ‘İYİ Kİ GELDİN’ dedi

Yıllar önce Miss Model Word yarışmasında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra, dünya finalinde de 2.lik tacını Türkiye’ye kazandıran Tuğba Özay yillarca podyumlarda fırtına gibi esmiş ardından yönelmiş olduğu müzik dünyasında zirveye doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Tuğba Özay ‘İYİ Kİ GELDİN’ dedi

Yıllar önce Miss Model Word yarışmasında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra, dünya finalinde de 2.lik tacını Türkiye’ye kazandıran Tuğba Özay yillarca podyumlarda fırtına gibi esmiş ardından yönelmiş olduğu müzik dünyasında zirveye doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 14:13
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Tuğba Özay ‘İYİ Kİ GELDİN’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son yıllarda tiyatro’da da adından söz ettiren Tuba Özay geçen sene de bir de şiir kitabı çıkartmıştı. Uzun zamandır sahnelerde ki performansları ile hayranlarından oldukça yoğun ilgi gören güzel sanatçı şimdide söz yazarı ve besteci kimliğiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. ‘İyi ki Geldin’ isimli yeni single çalışması ile tekrar sevenleriyle buluşan Tuğba Özay bu şarkıyla birlikte yoğun bir konser takvimine yetişmeye çalışıyor. Aynı anda tiyatro, sunuculuk, yazarlık, modellik ve şarkıcılık yapan ünlü sanatçı mikrofonumuza ‘Her zaman zinde ve enerjik olmamı planlı ve çok çalışmaya borçluyum, işlerim ne kadar çok zamanımı alsa bile her sabah erkenden uyanıp mutlaka sporumu yaparım, sporumu yapmadan asla’ dedi.  İyi ki Geldin şarkısında kanserli genç bir kadını oynayan Tuğba Özay sosyal medyada klibi için yapılan olumlu yorumlardan dolayı oldukça mutlu görünüyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özayİyi Ki GeldinYaşar Şenyüz
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