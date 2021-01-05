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TUBA BÜYÜKÜSTÜN DÜNYA GÜNDEMİNDE

Tuba Büyüküstün ortalamada 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390'ıncı sırada yer alarak Türk oyuncular içinde zirvede yer aldı

05 Ocak 2021 Salı 17:05
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN DÜNYA GÜNDEMİNDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

 

Global bilinirliğin göstergesi olan IMDB’nin starmetre sonuçlarına göre ise Tuba Büyüküstün ortalamada 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390'ıncı sırada yer alarak Türk oyuncular içinde zirvede yer aldı.

IMDB’NİN İLK 5’İ

IMDB verileriyle yapılan analizlere göre, Tuba Büyüküstün 2020 yılı içerisinde ortalama 4 bin 390'ıncı oldu. Büyüküstün’ün en iyi sıralaması ise Rise of Empires Ottoman dizisinin yayınından sonra aldığı 100'üncülük.

İkinci sırada ise Ayça Ayşin Turan var. Türkiye’nin IMDB Starmetre’deki rekortmeni olan Ayça Ayşin Turan 2020 yılında ortalama 4 bin 435'inci olarak ikinci oldu. Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içindeki diğer isimler.

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Tuba BüyüküstünDÜNYA GÜNDEMİNDENEDRET HOTUNönce VatanMagazin
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