Toz ‘Duman’a karıştı

NEDRET HOTUN / BURSA

1999 yılında kurulduktan hemen sonra gençler tarafından çok sevilip beğenilen Duman grubu geçtiğimiz akşam Bursa Kültür parkta verdikleri konserle tam anlamo ile tozu dumana kattılar.

Türk Rock müziğinin efsanesi Duman, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirdikleri performans ile bursalılarla buluştu. Binlerce kişinin izlediği konserde açıkhava tam anlamı ile hınca hınç dolmuştu. Performansları sırasında eski ve yeni en çok sevilen şarkılarını seslendiren grup üyeleri, bu şarkıları Bursa’lı gençlerle birlikte söylediler.

Salondaki izleyicilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu konserde Kaan Tangöze ve ekibi bursalılara unutulmaz dakikalar yaşattılar. Gençlerin bir an bile oturmadığı konserde grup, performansı ile yine göz doldurdu.