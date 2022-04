Tolman & Karo karı koca birlikte şarkı söylediler

Haber: İsmail GÖKGEZ

Tolman bir önceki "Şafak" şarkısında güçlü sesi ile beğenileri üzerine toplamıştı. 2020 yılında "Zirve ve Yallah", 2021 yılında "Şafak" ve 2022’de hayranlarının isteği üzerine eşi Karo ile "Yeni Başlıyoruz" adlı şarkılarını dinleyicilerine sunan tatlı çift, müziğe ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi. Müzik sektörüne kardeşi ile giren ve daha sonra yollarını ayıran Tolman, bu kez de sevgili eşi Karo ile yaptığı “Yeni Başlıyoruz” adlı şarkısı ile farklı bir konsepte imzasını atarak karşımıza çıktı.

Bu şarkının sözlerinde aşk, kararlılık ve birbirlerine olan bağlılık duyguları ön plana çıkıyor. Afro ritim kayıtları ve çeşitli pluginler kullanılan “Yeni Başlıyoruz”un söz ve müziği Tolman ve Karo’ya, düzenleme, mix ve mastering’i ise Hasan Azze’ye ait. Hapishane konsepti, antik ve doğa manzaraları ile nefesleri kesen Aydın’da çekilen klibin yönetmen koltuğuna Anıl Samuk oturdu. Klipteki öykünün başladığı yer ise Aydın Merkez’de bulunan “Colombia” adlı kafe.

Birbirlerine adeta aşkla baktıkları ve sözleriyle dikkat çektikleri klipte Tolman ve Karo, düşüncelerini dile getirirken: “Karşımıza her ne zorluklar çıkarsa çıksın, aşkımızdan vazgeçmeyiz. Ailem her ne kadar bizim aşkımıza ve müzik sektöründe olmamıza karşı çıksalar bile, biz birbirimize bir söz verdik ve severek yaptığımız bu işte eşim ile birlikte her ne kadar zorluk çıksa dahil, biz her daim birbirimize kenetlenmiş şekilde birlikteyiz ve bu zor günler elbet geçecek” dedi. Kararlılıklarının üstüne duran tatlı çift, “Yeni Başlıyoruz” adlı şarkılarıyla kendilerine yeni bir yol çiziyorlar.