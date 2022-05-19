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Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’

TiyatroSu yeni sezonda; Sıradan bir kadın erkek ilişkisinden farklı bir sürü hikayenin içinde, aşka bakış açınızı sorgulatan yeni bir oyun ekledi .

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:16
Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

TiyatroSu yeni sezonda; Sıradan bir kadın erkek ilişkisinden farklı bir sürü hikayenin içinde, aşka bakış açınızı sorgulatan yeni bir oyun ekledi .

Çetin Büyükakın'ın yazıp yönettiği Ayşegül Verdi ve Işık Sam Saylav'ın hayat verdiği oyunu 65 dakika boyunca nefesinizi tutarak seyrediyorsunuz .

Oyunculara canlandırdıkları karakterleri sorduğumda "Dilek" karakterine can veren Ayşegül Verdi: "Aslında Dilek günümüzde bile hala var olamayan kendisinin hep bir erkeğin gölgesinde var olacağına inanamış, sindirilmiş tüm kadınlara ışık tutuyor. Metni ilk elime aldığımda benden bu denli uzak bir karakterle karşılaşmak beni hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. Zamanla provalarda onu anlamaya tanımaya çalıştım. Şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Dilek sayesinde tüm kadınlara şunu söyleyebiliyor olmayı çok seviyorum " Sen varsan her şey var ! Önce kendin!"

Işık Sam Saylav ise oynadığı "Engin" karakteri için : "Toplumda kadın erkek ilişkilerinde hep bir suçlu aranıyor aslında haklıyı haksızı aramak yerine anlamak üzerine bir hayat daha kolay olurdu . Engin günümüzde de karşımıza çokça çıkan bir beyaz yakalı ancak bu ilişkide teraziye bir tarafın koyduğunu diğerinin sürekli boşaltması ile tüm dengeleri değiştiriyor . Seyirciyi süpriz bir finalle kendini sorgulamaya bırakıyoruz. Ilk günden beri heyecanla her anını bize de sorgulattıran bu oyunu bir kez seyretmek yetmeyecek diyebilirim " dedi.

Bir ekip çalışması olan ve ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Çetin Büyükakın gerçekten farklı bir metin ve oyunla seyirciyle buluşmanın kendisini ne kadar heyecanlandırdığını anlatıyor. Reji asistanı Zeynep Başalan ve Işık tasarımı Onur Kutlu tarafından gerçekleştirilen bu oyunu görmenizi ben de tavsiye ediyorum .

Allegro Sahne de TiyatroSu etiketi ile önümüzdeki sezon da devam edecek bu oyunu 20 Mayıs akşamı seyredebilirsiniz . Biletleri biletinial ve gişeden temin edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TiyatroSu
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