Tiyatro Günü’nde prömiyer yaptılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

27 Mart “Dünya Tiyatro Günü” tüm dünyada kutlanırken İstanbul’da da yeni oyunlar seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu oyunlardan biri olan “Operasyon Şeker Ahmet” Tiyatro Şenay tarafından Gayrettepe Kats Sahne’de seyircisi ile buluştu. Onur Şenay’ın yönetmenliğini yaparak sahneye koyduğu, Kaan Erkam’ın yazdığı ve Onur Şenay, Uluç Özkök, Deniz Salman, Nur Gürkan ile Aslı Şahin’in rol aldıkları oyunun ışık tasarımını Cengiz Orhonlu, reji asistanlığını Berrak Tuna Altuna, sahne asistanlığını ise Emir İnci yapıyor. Komedi tarzındaki oyunda Kerem ile Ferhat takma isimlerini kullanan iki azılı suçlu yurt dışına kaçmadan önce kendilerine son bir soygun ve parti verme kararı almışlardır. Bu parti onları yakalamak isteyen Dedektif Osman ve Ajan Serap için son fırsattır. Dedektiflere yardım eden bir de dolandırıcı kız vardır.

Oyunun sonunda seyircisini kahkahaya boğan ve büyük alkış alan “Operasyon Şeker Ahmet” oyununun ekibi seyircisini selamladıktan sonra tiyatronun fuayesinde bir de mini kutlama yaptı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve oyunun prömiyer kutlamasını birlikte yapan oyuncular tiyatro için en önemli olan bugün de sahnede yılın komedi oyunu olmaya aday yeni oyun sergilemenin gururunu yaşadıklarını belirttiler. Oyun sezon sonuna kadar Gayrettepe Kats Sahne’de izlenebilecek.

