Tik Tok"un Temiz Yüzleri

ZAFER TOPRAK

Sosyal Medyanın Neredeyse Her Platformunda Adından Söz ettiren Selçuk Yılmaz Kuförlük mesleğinde "de en iyilerin arasına girmeyi başardı çektiği seviyeli videolar" la milyon takipçi hayran edinen Selçuk yılmaz kendi gibi başarılı olan fenomen ve müzisyen mef ilede birlikte seslendirdikleri ess ess isimli Şarkılarıyla" da başarı grafiklerini sürdürmeye devam ediyorlar.. Ayrıca yakın zamanda sözleri ve müziği yener Çevik imzalı yeni çalışmarınıda sevenleriyle paylaşacaklarının "da haberini verdiler.. Yükselişleriye Dikkatimizi Çeken İkiliye Başarılar diliyoruz.