''THECELIK'' Burak Çelik Global Müzik Dünyasında!

Haber: Murat Uygur

Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan THECELIK aka Burak Çelik 2022 ile birlikte müziklerini peş peşe yayınlamaya başladı. 1996 doğumlu olan müzisyen, Yeni Medya lisansına sahip.Üniversite yıllarında aldığı eğitimler ile içinde yatan sanat tutkusunu gün geçtikçe hızla harmanladı. Türkiye’nin bir çok kaliteli DJ’leri ve Prodüktörleri ile zaman geçirmiş olup bir çok Event’te sahne almış. Genç prodüktör, 2022 yılında ilk teklisi olan ‘’Houze’’ şarkısını Hollanda patentli plak şirketi olan Malbec Records ile yayınladı. İlk şarkısıyla batı ve doğu sentezlerini harmanlayarak severler tarafından ilgiyle karşılandı.Şarkısı ile birlikte Spotify ve Apple Music’te çok kısa sürede adından çok ça söz ettirmiş.

Ayrıca prodüktör Çelik, 2022 yılında Dünya’da büyük bir ilgiyle karşılanacak projelere hazırlanıyor.Bunlardan bir taneside ‘’Amsterdam’’ isimli teklisi. Çok kısa sürede yaz sezonuna yetişmesi beklenen projelerini açıklayan müzisyen, hayatının dönüm noktası olabilecek iş birliklerine hazır olduğunu belirtti. En büyük hayallerinden birisi ise dünyanın en iyi sahneleri olan Ultra Miami gibi sahnelerde çıkardığı hit şarkılar ile tüm dünyaya sanatını inşaa etmek istiyor.