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The Dagger Grup’tan görkemli kutlama

The Dagger Grup kuruluşunun ilk yıldönümünü muhteşem bir organizasyonla kutladı. The Dagger Grup Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi Murat Hançer tarafından bir yatta organize edilen geceye iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:34
The Dagger Grup’tan görkemli kutlama

Geceye katılan tüm konuklar eşsiz boğaz manzarası ve müzikler eşliğinde eğlenirken unutulmaz dakikalar yaşandı.

Gecede kısa bir konuşma yapan The Dagger Grup Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi Murat Hançer “Biz The Dagger Grup olarak çağdaş tasarımlarımızla değer katmayı hedefleyen açık fikirli bir ekibiz. Hem ülkemizde hem yurt dışında çeşitli alanlarda yaptığımız projelerle gündeme geldik. Yaratıcı ve dinamik bir ruhu olan ekibimle kısa sürede büyük başarılara imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Ben ve ekibim bilginin , tasarımı ve ekonomik yapıların dinamik bağlamına başarılı bir şekilde entegre etmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Tüm müşterilerimizin imalat çalışmalarını kolaylaştırmak adına onlara çok geniş kapsamlı eğitimler sunuyoruz. Ve bu çalışmalarımızın sonucunda da müşterilerimizin memnuniyeti bizlere büyük mutluluk veriyor. Sektörel olarak aldığımız en iyi tasarım ödüllerimizle yolumuza devam etmek ve uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

Haber: Sedat Sarıkaya

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Anahtar Kelimeler:
The Dagger Grup
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