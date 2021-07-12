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Tevfik Bozdağ Yeni Şarkı ‘’Çöl Misali’’ yayında! 

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11
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Tevfik Bozdağ Yeni Şarkı ‘’Çöl Misali’’ yayında! 

HABER: ASLAN SAYIM

Kuaförüm Sensin ve O Ses Türkiye programları ile tanınan ünlü Estetisyen Tevfik Bozdağ yeni single çalışmasını çıkarttı!

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı şarkısını müzik severler ile buluşturan Tevfik Bozdağ Çöl Misali isimli şarkısı ile tüm dijital platformlar da yayında.

DMC Müzik şirketi ile anlaşma yapan Bozdağ şarkının klip çekimi için Çeşme’de bir otel kapattı. Şarkının Sözü ve müziği Erdal Toprak, Düzenleme Cem Coşkun ve Erdal Toprak imzası taşıyor. Klip yönetmen koltuğunda ise Yılmaz Barış Sevgen oturuyor. Ankara’daki güzellik salonu ile Türkiye’de bir çok ödül alan Tevfik Bozdağ Artık şarkıcılık içinde emin adımlar ilerliyor. 

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Tevfik Bozdağ Yeni Şarkı Çöl Misali Yayında
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