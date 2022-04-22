Tescilli Güzel İroda Dosyazova Oyunculukta Bende Varım  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ukrayna'dan Türkiye'ye İstanbul'a yerleşen İroda Dosyazova güzellik uzmanı olarak devam ederken diğer taraftanda modellik yaparak bir çok ünlü markaların katolog çekimlerinde bulundıu. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, Albayrak Burak gibi isimlerin defilelerinde başarıyla yer aldı. İroda Dosyazova 2021 Aralık yılında Beyrut'ta düzenlenen Miss Humanity yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek birinci oldu. Ülkemize gurur yaşatan İroda Dosyazova Türkiye benim evim oldu asla geri dönmeyi düşünmüyorum. Oyunculuk anlamında da karıyer yapmak istiyorum.Oyunculuk yapmamla ilgili çok güzel teklifler geliyor iyi bir seneryo ve kendimi mutlu hissettiğim bir projenin içinde yer almak istiyorum dedi.