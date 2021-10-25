TEOMAN İLE ISINDILAR…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul gecelerinin soğumaya başladığı bu günler de, İstanbul'un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi “Yeni Bir Yaşam” YBY Kemerburgaz’da konserler tüm hızı ile sürüyor… Termometreler 12 dereceyi gösterdiği gecede sahnede Teoman gece boyu şarkıları ile kent ormanı ısıttı..



Yemyeşil bir alanda doğa ile baş başa dolunay ve yıldızların altında gerçekleşen konserlerde sahne alan Teoman ilk kez böyle bir ortamda, doğa ile baş başa şarkı söylemenin mutluluğundan bahsederken, hayranlarına soğuk havaya rağmen iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız dedi… Teoman sahnede giydiği çok şık takım elbisesi ve mikrofonu ile yaptığı show ile büyük beğeni topladı. Konser sonunda yoğun istek üzerine tekrar sahneye gelen Teoman, son şarkısını bu kez gitarı ile söyledi.

Teoman’ı soğuk havaya rağmen kendisini izlemeye gelenler arasında Azra Akın ve Uğurkan Erez’de vardı. Azra Akın ve Uğurkan Erez konser öncesinde hayranları ile bol bol resim çektirdi..