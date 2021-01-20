TEOMAN ’ELEKTRİK GRUP’ ONLİNE KONSERİ 23 OCAK’TA

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Teoman pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor.

Teoman’ı sahnede izlemek isteyenler passo sitesi üzerinden biletleri satın alabilir ve kendilerine iletilen web adresi üzerinden tv, tablet ya da cep telefonu ile konseri keyifle izleyebilirler.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile Trump Sahne’de gerçekleşecek online konserde Teoman, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.