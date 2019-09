HABER: DİNÇER KARACALA

Tecavüz, Kadına şiddet ve polemik dolu senaryoda benim imzam olamaz.Son dönemde kitaplardan uyarlanan birçok başarılı eser bulunuyor. Durum böyle olunca da yapımcılar, yazarların en çok satan kitaplarına yöneliyor. Genç kuşağın başarılı yazarlarından ‘’ Ethem Emin Nemutlu'nun kitapları da son dönemde yapımcıların gözdesi oldu. “Ben de sevdim”, “Hangimiz Sevmedik” , ”Dua kader değiştirir” ve “Nasip Niyete Vurgundur” kitaplarının tümü için teklif aldığını bir röportajında ifade genç yazar, yapımcıların ilgisinden son derece memnun olduğu görülüyor. Şu ana kadar her şey çok güzel ilerliyor. Fakat kitabı için gelen dizi teklifini önce haliyle herkes gibi sevinip kabul eden Ethem Emin Nemutlu, başına gelecek talihsizliklerden habersiz. Dünyadaki pek çok yazarın aksine kitaplarındaki hiç bir konuya yapımcının müdahale etmesini istemediğini ifade eden Nemutlu, kitaplarındaki temanın olduğu gibi korunmasını istediği için proje olduğu gibi askıda kalmış! Yani demem o ki, ilk defa kadına şiddet ve tecavüz konusu işe yaramış. Dizi projesi başlamadan bitmiş. Her kitap varlığını okuyucusuna borçludur.Kitaplarındaki dokunun, reyting kaygıları ile bozulmasından son derece endişeli olduğunu gördüğüm genç yazarın; “Daha çok para kazanmak adına yapılan bu müdahalelerin izleyiciye yapılan haksızlık olarak görüyorum. Televizyonun kitleler üzerindeki gücünü reyting uğruna kullanarak, kadına şiddet, taciz, çocuk istismarı gibi konuları sürekli gündemde tutulması Türk aile yapısını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle birçok anlaşma aşamasından geri döndüm

#Ölmekistemiyorum.Ayrıca genç yazar Ethem Emin Nemutlu, konuşmasında şunu dile getirmiş, ‘’ Bu tarz projeler ahlaki yapımızı değiştiriyor. Bir dizi sahnesinde araçla kaçırılıp sokakta tecavüze uğrayıp öldürülen karakterin adı ‘’ Özgecan Aslan’’, boşanmak istediği için sokak ortasında güpegündüz öldürülen kadının adı ‘’Emine Buluttur. Bu katillere son vermek için yapılacak en temel hareket bu tarz projelerinönüne geçmektir. Benim projem hiçbir katil doğuramaz ve büyütemez’’ demiş. Genç yazar son söz olarak Her kitap varlığını okuyucusuna borçludur. Bu borç manevi değerleri koruyarak ödenebilir.” dedi.