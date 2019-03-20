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Tayfun Sav yıllar sonra ‘Sahibinin Sesi’ ile sahnede

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Tayfun Sav yıllar sonra ‘Sahibinin Sesi’ ile sahnede

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Mart 2019 Çarşamba 13:24
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Tayfun Sav yıllar sonra ‘Sahibinin Sesi’ ile sahnede

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Cebeci Ankara Devlet Konservaturından Mezun olduktan sonra 1979 Yılında Ankara Devlet Opera ve Balesinde, Bale sanatçısı olarak başladığı sanat kariyerinde asla durmak bilmeyen Usta Oyuncu Tayfun Sav yıllar önce emekli olarak ara verdiği Devlet Tiyatrolarına Sahibinin Sesi oyununda ki Baba karakteri ile misafir oyuncu olarak geri döndü. 

1982 Yılında Zeki Alasya’nın yönettiği ve Kadir İnanır’la Ahu Tuğba’nın başrolünü paylaştığı Elveda Dostum adlı Yeşilçam filminde Doktor  karakteri ile sinemayla tanışan usta oyuncu bu güne kadar sayısız sinema filmi, dizi, ve tiyatro oyununda çok başarılı bir performans sergiliyerek halkın sevgisini kazandı. Özellikle son dönemde Kavak Yelleri adlı dizide Efe’nin babası, Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal ile birlikte oynadığı Hanımın Çiftliği adlı dizide ki Paşazade rolü ile ve Kurtlar Vadisi adlı dizideki Müsteşar Mito karakteri ile akıllarda kalan Tayfun Sav sokakta dolaşırken halktan gördüğü ilgiden oldukça mutlu görünüyor.

Dans ediyor, şarkı söylüyor, akardiyon çalıyor

Sevim Burak tarafından yazılan ve İskender Altın’ın yönetmenliğinde sahneye konulan Sahibinin Sesi adlı tiyatro oyununda Tayfun Sav, Baba rolü ile kendinden ve yaşından hiç beklenmeyen bir performansla şarkı söylüyor, dans ediyor, akardion çalıyor. Enerjisi ve sevimliliği ile de seyircinin beğenisini kazanmakla yetinmeyip oyun bittikten sonra da hiç bir hayranının ricasını kırmayarak hepsi ile fotoğraf çektirerek onları mutlu etmeyi başarıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Atilla Şendil’in de bizzat provalarını takip ettiği Sahibinin Sesi adlı oyunda, Fatih Topcuoğlu Bilal karakteri ile, Ebru Aytürk Zembul karakteri ile, Lebib Gökhan da Muzafer karakteri ile öne çıkan oyuncular oluyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tayfun SavCebeci Ankara Devlet KonservaturıDevlet Opera Ve BalesiSahibinin Sesi
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