TATLISES RADYODA TEHLİKELİ SAATLER

Ünlü radyocu Tuğrul Altınkara, Radyo Tatlıses'e geri döndü,

Ünlü radyocu hafta içi her gün 20:00-22:00 arası ‘Tehlikeli Saatler’ isimli programıyla

Radyo Tatlıses

’te sevenleriyle buluşacak

Uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen radyolarında program yaparak her gün milyonlarca insana seslenen, Türkiye ve uluslararası çapta birçok ödüle sahip ünlü radyocu Tuğrul Altınkara'nın yeni adresi belli oldu. Altınkara'nın 'Yuvam' dediği Radyo Tatlıses'e geri döndüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu ve 'Türkiye'nin en tatlı radyosu' sloganı ile yayın hayatını sürdüren ulusal radyo kanalı

Radyo Tatlıses