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TATLISES RADYODA TEHLİKELİ SAATLER

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:49
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TATLISES RADYODA TEHLİKELİ SAATLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü radyocu Tuğrul Altınkara, Radyo Tatlıses'e geri döndü, Ünlü radyocu hafta içi her gün 20:00-22:00 arası ‘Tehlikeli Saatler’ isimli programıyla Radyo Tatlıses’te sevenleriyle buluşacak Uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen radyolarında program yaparak her gün milyonlarca insana seslenen, Türkiye ve uluslararası çapta birçok ödüle sahip ünlü radyocu Tuğrul Altınkara'nın yeni adresi belli oldu. Altınkara'nın 'Yuvam' dediği Radyo Tatlıses'e geri döndüğü öğrenildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu ve 'Türkiye'nin en tatlı radyosu' sloganı ile yayın hayatını sürdüren ulusal radyo kanalı Radyo Tatlıses, geçtiğimiz yıl yeniden yayın hayatına başlamıştı.

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TATLISES RADYODA TEHLİKELİ SAATLER
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