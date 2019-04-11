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Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan

Adını Yurtseven Kardeşler grubuyla duyuran Tanery, ilk single’ını İsmail YK’nın desteğiyle hazırladı. “Aşığım” adlı duygusal çalışma, müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan

Adını Yurtseven Kardeşler grubuyla duyuran Tanery, ilk single’ını İsmail YK’nın desteğiyle hazırladı. “Aşığım” adlı duygusal çalışma, müzikseverlerin beğenisini kazandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:23
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Tanery’ye en büyük destek İsmail YK’dan

İSTANBUL- Müzik dünyasında Yurtseven Kardeşler grubuyla yaptığı çalışmaların ardından ilk single’ını hazırladı. Tanery, bu süreçte en büyük desteği Yurtseven Kardeşler’in popüler ismi İsmail YK’dan aldı.


KENDİ BESTESİ


Tanery, hem sözlerini yazdığı hem de müziğini yaptığı “Aşığım” adlı şarkıyı İsmail YK ile birlikte seslendirdi. Duygusal çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkıya çekilen video klip de hem müzik kanallarında hem de sosyal medyada paylaşıldı. Birçok müziksever, şarkı ve klip için övgü dolu yorumlar yaptı.


MÜZİKLE 6 YAŞINDA TANIŞTI


21 Nisan 1993’te dünyaya gelen Tanery, 6 yaşında piyanoyla tanıştı. Ardından bağlama, gitar ve klarnet çalmayı öğrendi. Sonraki yıllarda Yurtseven Kardeşler’e zaman zaman eşlik ederek kendisini müzik alanında geliştirdi. İsmail YK’nın 2012’de çıkardığı “Metropol” albümünde yer alan “Aramanı Bekledim” adlı şarkının bestesinde imzası olan Tanery, ilk single’ını da İsmail YK’nın desteğiyle hazırladı. “Aşığım” adlı şarkı, YK Stüdyosu’nda kaydedildi. Eğitim hayatına devam eden ve Diş Hekimliği bölümünde okuyan Tanery, aranjörlük de yapıyor. Başarılı müzisyenin hedefi, gelecekte kabiliyetli genç yorumculara destek olmak.

HABER: ELİF GÜNAY

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.04.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
Elif Günayİsmail YK“Aşığım”Tanery
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