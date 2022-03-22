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TANER ÇOLAK YAZIK DEĞİL Mİ BANA YAYINDA

Müziğe ilkokul yıllarında şarkı söyleyerek ve beste yaparak başlayan sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batı Müziği konservatuvar eğitimi alarak müzikal kariyerine devam eden Taner Çolak'ın yeni şarkısı "Yazık Değil Mi Bana" tüm müzik platformlarında dinleyicisiyle buluştu.

22 Mart 2022 Salı 13:02
TANER ÇOLAK YAZIK DEĞİL Mİ BANA YAYINDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözleri kendi hisleri ve tarzıyla birleştiren genç sanatçı "Taner Çolak,' şarkısını tamamladıktan sonra tüm Türkiye ile buluşturma imkanı bulmuş, olumlu bir çok geri dönüş üzerine de şarkıya profesyonel bir çalışma yapmaya karar vermiştir.

Türkiye'nin efsane müzisyenlerinden Fatih Erkoç ve MFÖ grubunun en değerlilerinden birisi Fuat Güner’den eğitim alan Taner Çolak,' 2014 yılından itibaren Youtube'da yaptığı cover parçaları yayınlamaya başlamıştır. Birçok bestesi de bulunan genç sanatçı, artık kendi şarkıları ile müzik sektöründe var olmaya başlamış, markalar için jingle müzikleri de yapmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Taner çolakYazık Değil Mi Bana
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