TANER ÇOLAK YAZIK DEĞİL Mİ BANA YAYINDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözleri kendi hisleri ve tarzıyla birleştiren genç sanatçı "Taner Çolak,' şarkısını tamamladıktan sonra tüm Türkiye ile buluşturma imkanı bulmuş, olumlu bir çok geri dönüş üzerine de şarkıya profesyonel bir çalışma yapmaya karar vermiştir.

Türkiye'nin efsane müzisyenlerinden Fatih Erkoç ve MFÖ grubunun en değerlilerinden birisi Fuat Güner’den eğitim alan Taner Çolak,' 2014 yılından itibaren Youtube'da yaptığı cover parçaları yayınlamaya başlamıştır. Birçok bestesi de bulunan genç sanatçı, artık kendi şarkıları ile müzik sektöründe var olmaya başlamış, markalar için jingle müzikleri de yapmıştır.