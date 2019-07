Tan Taşçı'dan İnce Yorum Geldi

'' Bir proje albüm yapıyorlar hop bir Tarkan’ı arıyorlar, hop bir Sezen’ i ar ıyorlar. Yani ç ok daha ticari kaygılardasınız be kardeşim! Bir tribu te alb ümünde bu zamana kadar şarkı s ö ylemezken, ilk kez Harun Kol ç ak’ın albümünde s ö yledim, bakın ç ok güzel bir ö rnektir / klip ç ekmediğimiz ilk 3 ayda 35 milyon dinlenmişti. Asla bu projeye “bu adam magazinsel, Tan dikkat ç eker, takip ediliyor” diye dahil edilmedim. Demek ki neymiş, Tarkan olmana, Ajda olmana, Sezen olmana gerek yokmuş.''





Sözü ve müziği kendisine ait “Beş Dakika” şarkısında Sibel Can’la düet yapan ve dinlenme rekoru kıran şarkıyla hem de Sibel Can’la ilgili Tan Taşçı şunları söyledi : “Sibel Hanım'ın yorumunda hayal ettiğimi buldum. Çok önceden yıllar yıllar önce birkaç bestemi yorumlasın istemiştim, ama olmamıştı. Artık benden her şarkı istediğinde ona çok güzel hit'ler yapacağım, şarkımı ondan dinlemek çok keyifliydi.''

Demet Akalı tespiti

Demet Akalın'ın son albümünün çıkış şarkısı olan sözü ve müziği Tan Taşçı 'ya ait ''N'apıyorsan Yap'' şarkısı, Akalın'ın ''Patronumu dinlemedim ve kendi isteğime göre böyle bir şarkıyla çıkış yaptım.'' demesi ve sosyal medyadaki şarkıyla ilgili tartışmalar hatırlatılınca konuyla ilgili son noktayı Tan Taşçı şöyle koydu: '' Ben asla Demet'e ''Ya bu şarkıyı mutlaka al, ç ok tarz, gündemi alır g ö türür'' falan gibi ö nerilerde bulunarak vermedim. Zaten Demet Akalın bugünlere, prodükt ö rü şunu s ö yledi, eleştirmenler şunu ç ok beğendi, gazeteciler ç ok sevdi diye 'Demet Akalın' olmadı. Eğer ö yle olsaydı onlar 'Demet Akalın' olurdu. Ben Demet Akalın'ın bu ö zgürce kararı verip, bu farklı ve daha güncel sounda sahip bu şarkıyla çıkmasını ona şu an hi ç birimizin anlamadığı kadar artı şeyler kattığını düşünüyorum, ki keza ç ok rahat ç a s ö yleyebilirim albümde güzel şarkılar var ama çıkış i ç in en uygun bu şarkının olduğuna ben de kanaat getiriyorum.''