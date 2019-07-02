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Tan Taşçı'dan İnce Yorum Geldi

Harun Kolçak'ın proje albümünde ''Gitme Seviyorum'' şarkısıyla dinlenme rekoru kıran, son olarak Yıldız Tilbe'nin proje albümünde ''Delikanlım'' şarkısını söyleyeceğini duyuran ancak Gülşen'in şarkıyı seslendirmesiyle albümden çekilen Tan Taşçı, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu;

Tan Taşçı'dan İnce Yorum Geldi

Harun Kolçak'ın proje albümünde ''Gitme Seviyorum'' şarkısıyla dinlenme rekoru kıran, son olarak Yıldız Tilbe'nin proje albümünde ''Delikanlım'' şarkısını söyleyeceğini duyuran ancak Gülşen'in şarkıyı seslendirmesiyle albümden çekilen Tan Taşçı, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu;

02 Temmuz 2019 Salı 12:02
10 Okunma
Tan Taşçı'dan İnce Yorum Geldi
''Bir proje albüm yapıyorlar hop bir Tarkan’ı arıyorlar, hop bir Sezen’i arıyorlar. Yani çok daha ticari kaygılardasınız be kardeşim! Bir tribute albümünde bu zamana kadar şarkı söylemezken, ilk kez Harun Kolçak’ın albümünde söyledim, bakın çok güzel bir örnektir / klip çekmediğimiz ilk 3 ayda 35 milyon dinlenmişti. Asla bu projeye “bu adam magazinsel, Tan dikkat çeker, takip ediliyor” diye dahil edilmedim. Demek ki neymiş, Tarkan olmana, Ajda olmana, Sezen olmana gerek yokmuş.'' 


Sözü ve müziği kendisine ait “Beş Dakika şarkısında Sibel Can’la düet yapan ve dinlenme rekoru kıran şarkıyla hem de Sibel Can’la ilgili Tan Taşçı şunları söyledi : “Sibel Hanım'ın yorumunda hayal ettiğimi buldum. Çok önceden yıllar yıllar önce birkaç bestemi yorumlasın istemiştim, ama olmamıştı. Artık benden her şarkı istediğinde ona çok güzel hit'ler yapacağım, şarkımı ondan dinlemek çok keyifliydi.''
Demet Akalı tespiti
Demet Akalın'ın son albümünün çıkış şarkısı olan sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait ''N'apıyorsan Yap'' şarkısı, Akalın'ın ''Patronumu dinlemedim ve kendi isteğime göre böyle bir şarkıyla çıkış yaptım.'' demesi ve sosyal medyadaki şarkıyla ilgili tartışmalar hatırlatılınca konuyla ilgili son noktayı Tan Taşçı şöyle koydu: ''Ben asla Demet'e ''Ya bu şarkıyı mutlaka al, çok tarz, gündemi alır götürür'' falan gibi önerilerde bulunarak vermedim. Zaten Demet Akalın bugünlere, prodüktörü şunu söyledi, eleştirmenler şunu çok beğendi, gazeteciler çok sevdi diye 'Demet Akalın' olmadı. Eğer öyle olsaydı onlar 'Demet Akalın' olurdu. Ben Demet Akalın'ın bu özgürce kararı verip, bu farklı ve daha güncel sounda sahip bu şarkıyla çıkmasını ona şu an hiçbirimizin anlamadığı kadar artı şeyler kattığını düşünüyorum, ki keza çok rahatça söyleyebilirim albümde güzel şarkılar var ama çıkış için en uygun bu şarkının olduğuna ben de kanaat getiriyorum.''
Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Napıyorsan YapTarkan’ı Arıyorlar“Beş DakikaSibel CanElif Hayvalı
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