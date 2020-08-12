Tamer Karadağlıyı isyan ettirdiler

“Didem Ceran sevgilim değil”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önceki gün medyada çıkan “yeni sevgili” haberleri taş fırın erkeği Tamer Karadağlı’yı fena kızdırdı. Karadağlı yaptığı açıklamada sosyal medya fenomeni Didem Ceran’nın sevgilisi olmadığını belirterek çıkan haberlerin de asılsız olduğunu söyledi.

Sevilen oyuncu Tamer Karadağlı kendisi hakkında çıkan asılsız “Aşk” haberlerine isyan etti. Önceki gün medyada çıkan ve yeni sevgilisinin sosyal medya fenomeni 39 yaşındaki Didem Ceran olduğu ve sevgilisini kızı ile tanıştırma yemeğine çıkardığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Geçtiğimiz pazar günü Yeniköy’deki Gazebo’da yanında kızı Zeyno’nun da bulunduğu bir iş yemeğinde Didem Ceran ile bir araya geldiğini ve işleri hakkında görüştüklerini belirten Tamer Karadağlı “Ben kızım Zeyno’nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir ‘sevgili’ olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir” dedi.