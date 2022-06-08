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Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi

Tamer Karadağlı reklam yüzü olduğu çelik kapı üretimi yapan Boyut Çelik Kapı’nın Ankara’daki mağaza açılışına katıldı. Ankara’ya hem iş hem de kızı Zeyno’yu görmek için gelen sanatçıya mağaza açılışında bir de sürpriz yaşadı. Açılış için özel olarak hazırlanan pasta üzerinde kendi biblosunu gören usta oyuncu “Bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor” dedi ve uzun uzun mini Tamer Karadağlı heykelciğini inceledi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:37
Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir süre önce yaptığı reklam anlaşması ile Boyut Çelik Kapı firmasının reklam yüzü olan usta ve karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı, Ankara Çankaya’da açılan çelik kapı firmasının mağaza açılışına katılarak kurdele kesti. TV reklamlarında sık sık ekrana gelen ünlü sanatçı firma yetkililerinin davetine uyarak Ankara’ya gelip hem iş hem de kızı Zeyno’yu görme fırsatı buldu. Boyut Çelik Kapı’nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Hayrettin Aksu ve mağazayı açan Gökhan Demirtaş’ın ev sahipliğindeki davette kurdele kesen sanatçı, çevresini sanan büyük küçük tüm hayranları ile de yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Mini Tamer Karadağlı heykeli sürpriz oldu…

Mağaza açılışı için hazırlanan pasta ve mini Tamer Karadağlı heykelciği oldukça da ilgi gördü. Pastadaki mumları söndürmek üzere gelen sanatçı bir anda mini heykelciği görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Emek verilerek heykelciğinin yapılmasından memnunluk duyan sanatçı uzun uzun heykelini inceledi. Böyle bir şeyin ilk kez yapıldığını söyleyen Karadağlı “Sürprizleri severim gerçekten sürpriz oldu. Ama bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor” dedi.

Reklam tanıtımlarında rol aldığı Boyut Çelik Kapı firmasından da övgü ile söz eden sanatçı “Tanıtım yüzü olduğun bir markanın ürünleri ürettikleri elbette benim için çok önemlidir. Burası çok içime sindi. Ekonomik olarak ürettikleri kapılar ile ülkemize ciddi katkıları olan Hayrettin Aksu ve firmasındaki çalışanlarını kutlarım” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TAMER KARADAĞLI
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