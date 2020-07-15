Tamar Öner ve Can Tanrıyar’ın en mutlu günü…

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar ve Sosyetenin tanınan güzel yüzü Tamar Öner dün gece evlilik için ilk adımı attılar.

Öner ailesinin Beykoz Acar Kent’te bulunan evlerinin bahçesinde aile arasında yapılan nişan töreni sonrasında sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulunan mutlu çiftten Tamar Öner çok kısa ingilizçe bir mesaj yazarak ‘‘Happily Ever After...’’ mutluluğunu takipçileri ile paylaşırken, Can Tanrıyar ise ‘‘En kötü günümüz bundan daha iyi olsun... Kız isteme, söz, nişan hepsi bir arada bitti, Allah huzur ve mutluluk versin...’’ diyerek nişanlandıklarını duyurdular…

Nişan yüzüklerinin kurdelasını Yeşilçam Sinemasının ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit kesti…