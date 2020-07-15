Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina...
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir...
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl...
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
‘Covidsiz patika’da karaciğer nakli
‘Covidsiz patika’da karaciğer nakli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tamar Öner ve Can Tanrıyar’ın en mutlu günü…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:12
0 Okunma
Tamar Öner ve Can Tanrıyar’ın en mutlu günü…

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar ve Sosyetenin tanınan güzel yüzü Tamar Öner dün gece evlilik için ilk adımı attılar.

Öner ailesinin Beykoz Acar Kent’te bulunan evlerinin bahçesinde aile arasında yapılan nişan töreni sonrasında sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulunan mutlu çiftten Tamar Öner çok kısa ingilizçe bir mesaj yazarak ‘‘Happily Ever After...’’ mutluluğunu takipçileri ile paylaşırken, Can Tanrıyar ise ‘‘En kötü günümüz bundan daha iyi olsun... Kız isteme, söz, nişan hepsi bir arada bitti, Allah huzur ve mutluluk versin...’’ diyerek nişanlandıklarını duyurdular…

Nişan yüzüklerinin kurdelasını Yeşilçam Sinemasının ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit kesti… 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tamar OnerCan Tanrıyar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAZGI – İKİ KEKLİK
YAZGI – İKİ KEKLİK
MR.JADE  YENİ RESTORANI  “JADELOUNGEE “ KAYSERİ’DE AÇILIYOR 
MR.JADE  YENİ RESTORANI  “JADELOUNGEE “ KAYSERİ’DE AÇILIYOR 
‘‘Altın Zirve Ödül Töreni" Hazırlıklara Başladı
‘‘Altın Zirve Ödül Töreni" Hazırlıklara Başladı
GÖKHAN VE TÜRKMEN DOĞAYA SESLENDİLER
GÖKHAN VE TÜRKMEN DOĞAYA SESLENDİLER
ALEM’E İLGİNÇ KLİP
ALEM’E İLGİNÇ KLİP
TEK BAŞINA YOLA DEVAM
TEK BAŞINA YOLA DEVAM
EROL EVGİN VE DEMET SAĞIROĞLU ‘YETER’ DEDİLER
EROL EVGİN VE DEMET SAĞIROĞLU ‘YETER’ DEDİLER
HANIMLAR ‘YASEMİN ŞEFKATLİ’ SARISI İSTİYORLAR
HANIMLAR ‘YASEMİN ŞEFKATLİ’ SARISI İSTİYORLAR
COŞKUN SABAH: ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM
COŞKUN SABAH: ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı