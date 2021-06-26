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TAKI DÜNYASININ YENİ İSMİ: BLACK BOSS

BLACK BOSS’TAN ANLAMLI LANSMAN: KADINA ŞİDDETE HAYIR!

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:42
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TAKI DÜNYASININ YENİ İSMİ: BLACK BOSS

HAKAN SOLAKER

Takı dünyasının yeni ismi Black Boss, Kireçburnu Vennue İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla tanıtıldı. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinliğin sunuculuğunu yapan Sinan Güleryüz, geceye şarkılarıyla da renk kattı. Tuğba Özay ve Wilma Elles’in de sahneye çıktığı geceye Okan Dora Event Team, danslarıyla renk kattı. Lansmanın ev sahibi Black Boss Group Yönetim Kurulu Başkanı Steve Asowa, geceye katılanlara teşekkür etti ve “Lansmanımıza gelerek bizi onurlandırdınız” diye konuştu.

Organizasyonun açılışında gerçekleştirilen Black Boss tasarımlarından oluşan defile, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Defilede podyuma çıkan Wilma Elles büyük alkış aldı.

“ÜZERİMDEKİLER 30 KİLO…”

Defilenin ardından sahneye tahtta gelen Tuğba Özay, sahneyi özlediğini dile getirdi ve “Şu anda üzerimdekiler yaklaşık 30 kilo. Bu mesleği kolay zannedenler var ama 130 kiloya kadar taşımışlığım vardır” diye konuştu. Özay önce ‘Maske’ isimli şarkısını, ardından da ‘Dinle’ isimli şarkısını ilk kez seslendirdi. Ardından da Tuğba Özay ve Sinan Güleryüz, ‘Gülmek için yaratılmış’ isimli şarkıyı düet olarak söyledi.

“KADINA ŞİDDETE HAYIR”

Gecenin en dikkat çekici ve özel anı ise Wilma Elles’ın özel makyajla, şiddet görmüş bir kadını canlandırdığı gösterisi oldu. Elles sahneye gelirken, Sinan Güleryüz ise Sertab Erener’in ‘Kız Leyla’ isimli şarkısını seslendirdi. Wilma Elles ve Sinan Güleryüz’ün performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı. Elles, “Kadınlar sadece fiziksel değil, psiklolojik olarak da şiddete maruz kalıyor. Yani aslında kadınların tamamı şiddete maruz kalıyor. Bundan hep beraber sesimizi çıkararak kurtuluruz” diye konuştu.

“BİZ CUMHURİYET KADINLARIYIZ”

Wilma Elles’in performansının ardından sahneye gelen Tuğba Özay, “Bu zamanda artık kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsun diye bir soruyla karşılaşmak, aslında bir utançtır. Biz artık bunu konuşmamalıydık. Ama ne yazık ki konuşuyoruz. Lenin’in dediği gibi, kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz” diye konuştu. Atilla Han’ın sözleriyle devam eden Özay, “Atilla Han bir gün eşine der ki, ‘Ben bu milletin Han’ıyım,  sen de benim Han’ım.’ Hanım sözü buradan çıkıyor” dedi.

Özay’ın “Bizler, Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet kadınlarıyız. Atamızı saygıyla anıyorum” sözleri, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Black Boss tasarımlarının sergilendiği lansman, pandemi koşulları gereği saat 21.00’de sona erdi.

Son Güncelleme: 26.06.2021 13:45
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TAKI DÜNYASININ YENİ İSMİ: BLACK BOSS
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