SUZET’İN YENİ ŞARKISI ‘SIRILSIKLAM’ 19 KASIM’DA DİNLEYİCİ İLE BULUŞUYOR

DİNÇER KARACALAR



‘Yasak Da Olsa’ ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Suzet, ikinci teklisi ‘Sırılsıklam’ı 19 Kasım’da yayınlamaya hazırlanıyor. Çocukluk yıllarından beri müzikle iç içe olan Suzet, yeteneğini değerli hocalardan almaya devam ettiği şan, oyunculuk ve dans eğitimleri ile taçlandırıyor. Son dönemde büyük sükse yapan Netflix dizisi ‘Kulüp’te yer alan Suzet oyunculukta da iddialı.

İngiltere’de müzikal tiyatro okuyan, birçok büyük prodüksiyonunda sahneye çıkan Suzet 7 dil biliyor. Türkçenin yanı sıra, İspanyolca, İngilizce ve Portekizce şarkılar seslendirerek dinleyicilerini etkilemeyi başarıyor. On parmağında on marifet bir müzisyen olan Suzet aynı zamanda bir gezgin.‘dunya_alem_geziyorum’ Instagram hesabında gezdiği ülkeleri anlattığı enerjik videolar ile ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Onlarca ülkede edindiği etnik ve müzikal deneyimlerden beslenerek oluşturduğu kendine has tarzıyla da dikkat çekiyor.

SUZET SIRILSIKLAM!

Suzet’in unutamadığı bir aşkını anlattığı şarkının ruhuna uygun bir klip çekildi. Ahu Şentürk’ün yönettiği klipte rasta saçlarla farklı bir imaja kavuşan Suzet sırılsıklam ıslatıldı. Bu çocuk ruhlu, naif aşk hikayesinde Suzet serzenişte bulunan ancak gururlu bir kadını canlandırıyor. Suzet, ilk şarkısı ‘Yasak Da Olsa’daki kıpır kıpır, cüretkâr kadının aksine ‘Sırısıklam’da bize duygusal, aşık bir kadını sesiyle hissettirmeyi başarıyor

KÜNYE

Söz: Suzet

Beste – Düzenleme: Eser Taşkıran

Klip Yönetmeni: Ahu Şentürk

Instagram: @suzetmusic; @dunya_alem_geziyorum

Tiktok: @dünyaalemgeziyorum