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Survivor sonrası ilk bakım

Adadan ayrıldı, soluğu İbrahim Aktolon’un salonunda aldı...

10 Haziran 2022 Cuma 11:57
Survivor sonrası ilk bakım

HABER: DİNÇER KARACALAR

Survivor All Star” kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı’nın adadan ayrıldıktan sonra ilk işi bakımsız kalan saçlarıyla ilgilenmek oldu. Yağcı, kendini Almanya’da İbrahim Aktolon’un ellerine teslim etti.

Yayınladığı şarkılarla müzik dünyasında büyük ilgi gören, aynı zamanda kuaför olan İbrahim Aktolon, Almanya’da kısa süre önce açtığı Legende Kuaför Salonu’nda önceki gün özel bir ismi ağırladı. Dünyaca ünlü futbolcuların da kuaförlüğünü yapan Aktolon’un müşterisi bu kez Türkiye’den gelen bir oyuncuydu: Barış Murat Yağcı.



ALMANYA’DAKİ SALONUNA GİTTİ

“Survivor All Star” yarışmasında mücadele eden Barış Murat Yağcı, adadan ayrıldıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla görüşmek için Almanya’ya uçan Yağcı’nın ilk işi, İbrahim Aktolon’un kuaför salonunu ziyaret etmek oldu.

ADADA SAÇLARI YIPRANDI

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan yarışma boyunca hem deniz hem de güneş nedeniyle yıpranan ve aylarca bakımsız kalan saçlarını İbrahim Aktolon’un hünerli ellerine teslim eden Barış Murat Yağcı, salondan mutlu ayrıldı.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Barış Murat YağcıSurvivorSurvivor All Starİbrahim Aktolon
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