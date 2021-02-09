Sürpriz ikiliden aşk paylaşımı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yeni yıl bomba gibi bir aşkla giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisi magazin gündeminin en çok konuşulan ikilisi olmuşlardı. Çift hafta sonunu birlikte geçirdi. Özdemir sevgilisiyle yeni fotoğrafını paylaştı.

Yılın sürpriz ikilisi oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi. Sevenleri beğeni yağmuruna tuttu. Hafta sonunu birlikte geçiren çift sevenlerine sürpriz yaptı ve bu fotoğrafı paylaştı. Bir hayli mutlu gözüken ikilinin diz dize ve göz göze fotoğrafı büyük ilgi gördü. Özdemir'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf bir saat gibi kısa bir sürede 370 bin beğeni aldı. Çifte sevenleri mutluluklar diledi.