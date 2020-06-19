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Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı!

Cumhurbaşkanlığı Konserleri'nin startını veren Süperstar Ajda Pekkan'ın Pir Sultan Abdal'ın ölümsüz eseri "Dostum Dostum" da ki performansı büyük beğeni topladı.

19 Haziran 2020 Cuma 14:29
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Süperstar'ın 'Dostum Dostum' performansı büyük beğeni topladı!

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Türk Pop Müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen, "İstanbul Yeditepe Konserleri" ile hayranları ile buluştu. İstanbul Kuruçeşme de gerçekleşen konserde sanatçı klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra halk müziğinin seçkin örneklerini de seslendirdi.


Beyaz renk şık bir kostüm giyen sanatçı, müziğe verdiği katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 


Konserine Fikret Şenes'in "Sihirli Aşk" şarkısı ile başlayan sanatçı hemen ardından Sezen Aksu'nun "Vitrin"  ve Şehrazat'ın "Flu Gibi" şarkılarını seslendirdi. Diva sonrasında peşi sıra "Amazon", "Kim Olsa Anlatır", "Bana Yalan Söylediler", "Sensiz Yıllarda", "Yakar Geçerim", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile", "Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var", "Oyalama Beni", "Hür doğdum hür yaşarım... Kime Ne", "Kaderimin Oyunu", "Affetmem Asla Seni",  "Aynen Öyle", "Bambaşka Biri" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.


Konsere hasret kaldığımız şu günlerde hepimize ilaç gibi geldi bu konser. Bu yüzden emeği geçen herkesi kutluyorum. Poll Production'ın katkıları çok büyük. Konserin ses düzeni mükemmeldi.

70'li yıllarda Selda Bağcan ve Gülden Karaböcek'in albümlerinde seslendirdiği "Dostum Dostum" adlı esere bambaşka bir yorum getiren Ajda Pekkan performası ile büyük beğeni topladı.

Ajda Pekkan'ın yeni düzenlemesiyle ilk kez seslendirdiği "Dostum Dostum" adlı türküde doğu - batı sentezi çok beğenildi. DJ Kivanch K'nın düzenlemesini yaptığı eserde, jazz, rock ve ilahi tınıları dikkat çekti. 


Süperstar Ajda Pekkan, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklama da "Dostum Dostum" adlı eserin Fan Club üyelerinden istek geldiğini belirterek, hayranlarını kırmayarak repertuarına aldığını söyledi. Pir Sultan Abdal'ın sözlerini yazdığı bu eserde DJ Kivanch K ile çalıştıklarını belirten sanatçı, sürpriz çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ajda Pekkan, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert ile birlikte görülüyor.


Ajda Pekkan Pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendiren isimlerin başında geliyor. Pek çoğunun aksine düzenli sporunu yaparak ideal kilosunu koruduğu gözlemlenen sanatçı 4 Temmuz da Bodrum da BVS Bosphorus Hotel'de Günay Restaurant da sahne alacak.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SüperstarAjda PekkanDostum DostumPerformansCumhurbaşkanlığı KonserleriDinçer Karacalar
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