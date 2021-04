Süper gelinlikler süper gelinler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Çırağan Sarayı’nda Gelin Damat Dergisi tarafından düzenlenen “5.Gelin Damat Fashion Day 2021” modacıların gelinlik defilelerine sahne oldu. İki gün süren etkinlikte çok sayıda modacının gelinlik ve damatlık tasarımları podyuma çıktı. Son defilede ise gelinlik modacısı Pınar Bent’in tasarladığı gelinlikler ünlü mankenlerin sunumuyla adeta gelinlik şov oldu… Defilenin finalinde ise TV sunucusu ve programcısı Zahide Yetiş gelinlikle podyuma çıktı ve adeta ünlü mankenlere taş çıkarttı.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen “5.Gelin Damat Fashion Day 2021” moda günlerinde gelinlikler tasarımları kadar podyuma çıkan mankenlerde podyumda ses getirdiler. Elli bir modacının gelinlik ve damatlık tasarımlarının sergilendiği moda günlerinin son gününde ve son defilesinde ise ünlü modacı gelinlik tasarımcısı Pınar Bent rüzgarı esti. Gelinlikleri ile ilgi gören modacının defilesinde İvana Sert, Farslı model ve “2018 Best Model of The World” birincisi İman Casablanca, ile geçtiğimiz hafta Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında üçüncülük tacı giyen Duygu Çakmak’da manken olarak podyuma çıktılar. Defilenin finalinde ise ünlü TV programcısı ve sunucusu Zahide Yetiş’de gelinlik giyerek ilk kez manken olarak podyuma çıktı. Ünlü ve profesyonel mankenlere taş çıkartırcasına sürpriz şekilde podyuma çıkan Zahide Yetiş alkışlandı. Bu yıl krem rengi gelinliklerin öne çıktığını belirten Pınar Bent “Gelinliklerde krem rengi bu yıl moda ve ben yerli malı kumaşlar kullanmaktan zevk alıyorum. Gelinliklerde kullanılan taşlarımız ise uzak doğudan geliyor” dedi.

Üç sağlık çalışanına hediye gelinlik…

Modacı Pınar Bent pandemi nedeniyle büyük bir özveri ile çalışan ve önümüzdeki günlerde evlenecek olan üç sağlık çalışanına gelinlik hediye edeceğini açıkladı. Bu bir teşekkür ifadesi olarak hediye edeceğini belirten Pınar Bent, finalde Zahide Yetiş’in giydiği gelinliğinde hediye gelinliklerden biri olduğunu söyledi.

Üçüncülük tacı ile podyumda…

Defilede podyuma çıkan Duygu Çakmak ise başındaki tacı ile dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta katıldığı ve ülkemizi temsil ettiği “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında üçüncülük tacı giyen Duygu Çakmak yarışmada aldığı tacını defilede de kullandı. Böylece podyuma Avrupa 3. Güzeli ünvanı ile çıkmış oldu.

Pınar Bent’e defilenin finalinde başarılı çalışmaları nedeniyle iki ödül birden verildi. Türk İş Kadınları Rehberi tarafından da yılın başarılı kadınları arasında gösterilerek verilen ödülü ile çifte ödül alan Pınar Bent “Bu ödülleri sağlık çalışanlarına ithaf etmek istiyorum. Onlar olmadan sağlık olmadan hiçbir başarı söz konusu olmuyor” dedi…