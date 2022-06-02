ŞULE AĞAYAR; ESERLERİMDE SEVGİDEN BESLENİYORUM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbullu sanat severlerin dışında bir çok ilden ve farklı ülkelerden gelen sanat severlerin ilgi odağı olan fuarda gazetemizin düzenlediği Altın Fırça resim yarışmasının juri üyelerinden Şule Ağayar’da sergilediği eserleri ile yoğun ilgi gördü. Sergi sırasında görmüş olduğu bu ilgiden oldukça mutlu olan Güzel Ressam; Pandemi günlerinde aylarca evlerimize kapandık, hiç bitmeyecek kabus gibi günlerdi. Biz sanatçılar eserlerimizi üretirken sevgiden besleniyoruz, sevdiklerimize sarılamadığımız bir ortamda üretmemiz de aynı oranda çok zordu. Artık bu pandemi derdinden kurtulduk gibi görünüyor ve ben sanatım adıma bu yıl çok güzel eserler üreteceğime inanıyorum. Kafamda enteresan projeler var, yeni çalışmalarımla yakında sanatseverlerle tekrar buluşacağız… Dedi.