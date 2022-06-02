Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,62
ALTIN
981,25
DOLAR
16,47
STERLİN
20,84
EURO
17,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ŞULE AĞAYAR; ESERLERİMDE SEVGİDEN BESLENİYORUM

26-29 Mayıs arasında gerçekleşen Çağdaş Sanat Fuarı ART CONTACT ISTANBUL sona erdi.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:59
ŞULE AĞAYAR; ESERLERİMDE SEVGİDEN BESLENİYORUM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbullu sanat severlerin dışında bir çok ilden ve farklı ülkelerden gelen sanat severlerin ilgi odağı olan fuarda gazetemizin düzenlediği Altın Fırça resim yarışmasının juri üyelerinden Şule Ağayar’da sergilediği eserleri ile yoğun ilgi gördü. Sergi sırasında görmüş olduğu bu ilgiden oldukça mutlu olan Güzel Ressam; Pandemi günlerinde aylarca evlerimize kapandık, hiç bitmeyecek kabus gibi günlerdi. Biz sanatçılar eserlerimizi üretirken sevgiden besleniyoruz, sevdiklerimize sarılamadığımız bir ortamda üretmemiz de aynı oranda çok zordu. Artık bu pandemi derdinden kurtulduk gibi görünüyor ve ben sanatım adıma bu yıl çok güzel eserler üreteceğime inanıyorum. Kafamda enteresan projeler var, yeni çalışmalarımla yakında sanatseverlerle tekrar buluşacağız… Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şule Ağayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alışveriş Merkezinde Moda Show
Alışveriş Merkezinde Moda Show
Sahnede Çidem Talu’yu anma
Sahnede Çidem Talu’yu anma
90'lara 20 bin kişilik koro
90'lara 20 bin kişilik koro
Kışın Dubai’de, Yazın Bodrum’da Full Müzik
Kışın Dubai’de, Yazın Bodrum’da Full Müzik
Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU
Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU
Şöhretler Karması Kıbrıs’ta
Şöhretler Karması Kıbrıs’ta
Uzayda davul çalmak istiyor!
Uzayda davul çalmak istiyor!
Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı
Ünlülere bilinçaltı kodlaması yaptı
STONELINE, 25’İNCİ YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI
STONELINE, 25’İNCİ YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi