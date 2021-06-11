Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1462
ALTIN
508.658
DOLAR
8.3320
STERLİN
11.7832
EURO
10.1391
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim...
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sufle’nin Yorumuyla ''Bu Dağlar Kömürdendir''

11 Haziran 2021 Cuma 11:45
4 Okunma
Sufle’nin Yorumuyla ''Bu Dağlar Kömürdendir''

Haber: Sedat Sarıkaya

Sufle'nin yeni şarkısı, anonim bir türkü uyarlaması olan "Bu Dağlar Kömürdendir" 11 Haziran Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Geçmişte yaptıkları başarılı cover çalışmalarla da adından söz ettiren ve dönem dönem sevdikleri şarkılara farklı uyarlamalar yapmaktan keyif alan grup, bu kez bir türküyle karşımıza çıkıyor. Düzenlemesi grubun gitaristi Mustafa Kemal Atik'e ait olan parçanın sözlerinde var olan yalnızlık ve hüzün, retro synth melodiler, yalın bir altyapı ve vokal yorumuyla dinleyenin içine daha da işliyor. 

Sufle grubunun son single’ı "Bu Dağlar Kömürdendir" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:
Suflenin Yorumuyla Bu Dağlar Kömürdendir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!
Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!
Barış Gülay Mahkemelik Oldu! 
Barış Gülay Mahkemelik Oldu! 
ARAS'TAN HAZİRAN SONUNDA YENİ ŞARKI MÜJDESİ
ARAS'TAN HAZİRAN SONUNDA YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 
Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan
İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma