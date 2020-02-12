Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE...
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL...
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA...
Merdiven altı gıda ürünlerine dikkat!
Merdiven altı gıda ürünlerine dikkat!
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR

İstanbul’un en önemli konser salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi, Atlantis Yapım organizasyonuyla güçlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bostancı Gösteri Merkezi’nde Şubat ayında Yeni Türkü, Nil Karaibrahimgil ve Pinhani sahne alacak.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:58
0 Okunma
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ocak ayında Şebnem Ferah konseri sonrası, 21 Şubat’ta Yeni Türkü şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. 23 Şubat’ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani müzikseverlerle buluşacak.  

  

YENİ TÜRKÜ SENFONİK (21 Şubat)
40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Derya Köroğlu’nun solisti olduğu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’den oluşan Yeni Türkü’ye o gece özel konukları da eşlik edecek. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki bu konser kaçmaz.

NİL KARAİBRAHİMGİL (23 Şubat)

Müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil; sevenleri ile BGM’de buluşuyor. Nil’in bu konseri de her zaman olduğu gibi yine birçok sürprize sahne olacak, orada olanlar olmayanlara günlerce o geceyi anlatacak!

PİNHANİ (28 Şubat) ve konuk sanatçı; Kalben

2004 yılında kurulan Pinhani farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplardan sıyrılıyor. 'İnandığın Masallar', ‘Başka Şeyler’, ‘Canlı Yayın’ adlı albümleri bulunan Pinhani 28 Şubat akşamı BGM’de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Kendine has bir hayran kitlesi kazanan ve Mart ayında 3. Solo albümü ‘Kalp Hanımı’ yayınlamaya hazırlana Kalben, Pinhani’in 2019 tarihli ‘Yollar Ve Biz’ albümünde söyledikleri ‘İyi Değilim Ben’  şarkısını canlı olarak hayranları ile paylaşacaklar.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.02.2020 14:00
Anahtar Kelimeler:
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLARYaşar ŞenyüzBostancı Gösteri MerkeziAtlantis YapımYeni TürküNil KaraibrahimgilPinhani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
Murat Evgin Huskylerle poz verdi
Murat Evgin Huskylerle poz verdi
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI
 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI
NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTI
NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTI
LINEXPO FUARININ AÇILIŞINI BURCU ESMERSOY SUNDU
LINEXPO FUARININ AÇILIŞINI BURCU ESMERSOY SUNDU
HEDEFİ BEYONCE İLE DÜET YAPMAK
HEDEFİ BEYONCE İLE DÜET YAPMAK
İKİ GÖZÜM AHMET YAPIMCILARI BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI
İKİ GÖZÜM AHMET YAPIMCILARI BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI
Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu
Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim