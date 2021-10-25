SÖYLEYECEKLERİM MÜZİĞİMDE

DİNÇER KARACALAR

Eğitimini mimarlık üzerine tamamlayan ve aynı zamanda kişiye özel araç ve yat tasarımları da yapan Zeynep Deniz, yaratıcılık ve estetik isteyen işlerinin arasında müzik sevdasından da vazgeçmedi. İlk çalışmasında Sezen Aksu ve Ara Dinkjian şarkısı “Vazgeçtim” 90’lar pop müziğinin unutulmaz eseri “Elden Yar Olmaz” ve sözü müziği Zeynep Deniz imzası taşıyan “Yağmur” isimli eserinin de yer aldığı bir maxi single ile müzik severlerle buluştu. Yaşamı boyunca ne yaparsa yapsın kendisine hep büyük hedefler koyduğunu ifade eden Zeynep Deniz müzik dünyasında da bunun böyle olduğunu dile getirdi. “Yağmur” isimli eserini kliplendiren Zeynep Deniz, kendi besteleri dışında yorumladığı şarkılarda “nasıl bir duygu ile yazılmıştır” düşüncesi ile seslendirdiğini bu yüzdende ruhlara dokunduğunu vurguladı. “Bundan sonra anlatmak ve söylemek istediğim her şeyi müziğimle aktaracağım” diyen Zeynep Deniz, müzik dünyasındaki büyük hedefine doğru yola çıktı.

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