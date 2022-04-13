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Sosyal Medyayı Eleştiren Şarkı "KENDİMİ KIRDIM BEN"

Türkiye'nin kendi söz ve bestelerini yazan sayılı kadın sanatçılarından olan Aydilge, yeni single'ı Kendimi Kırdım Ben ile farklı soundunu bir kez daha ortaya koyuyor.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:26
Sosyal Medyayı Eleştiren Şarkı "KENDİMİ KIRDIM BEN"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Elektronik, rock elementlerin mistik doğu motifleriyle harmanlandığı şarkısında, dünyanın geldiği korkutucu hali konu alan Aydilge, pandemi, savaş, ekonomik sıkıntılar, sosyal medya zorbalığı gibi pek çok mesele nedeniyle hepimizin yaşadığı hayal kırıklığı ve parçalanmışlığı dile getiriyor.

Söz bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının düzenleme, mix ve masteringi ise Dorukhan Yalnız imzası taşıyor.Şarkının klibi için ise modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanan özel kostümler giyen Aydilge, klibin hikayesini de kendi kaleme aldı. Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, sosyal medya fenomenlerinin sanal dünyasına ve ekran bağımlılığına karşı da dikkat çekici eleştiriler yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aydilge
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